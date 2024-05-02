Миасец пойдет под суд за хищение многомиллионного оборудования с сотовой станции

По версии следствия, мужчина сбыл передатчики в пункт приема металла

В Миассе в суд направили уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины, обвиняемого в краже передатчиков со станции сотовой связи на сумму 2,65 миллиона рублей. Похищенное оборудование изъяли из пункта приема металла, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.



«Оперативники установили, что передатчики находились рядом с базовой вышкой сотовой станции, на которой проводился ремонт, и были похищены в момент, когда работы на время были приостановлены. Мужчина, воспользовавшись отсутствием рабочих, похитил дорогостоящее оборудование», — рассказали обстоятельства кражи в пресс-службе.

Представители телекоммуникационной компании заявили о краже в полицию. Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого — 38-летнего мужчину, который уже привлекался к ответственности за преступления: имущественные и против личности.

Похищенное оборудование мужчина сдал в пункт приема металлолома. Передатчики изъяли и вернули законному владельцу.