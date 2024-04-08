В Челябинске будут судить жителя Анапы, который похитил у пенсионеров 230 тысяч рублей

По телефону злоумышленник представился их сыном

В Челябинске перед судом предстанет житель Анапы, который похитил у пожилой супружеской пары южноуральцев 230 тысяч рублей. Мошенник представился их сыном, сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Осенью 2023 года 24-летний парень позвонил пожилой паре из поселка Вишневогорск в Каслинском районе. Пенсионер в телефонном разговоре принял звонившего за сына.

«Мошенник узнал, что сын пенсионеров ожидает суда. Злоумышленник убедил потерпевших перевести ему деньги для смягчения наказания. Пожилые люди переводили на разные карты: два раза по 25, а затем 40, 50 и 90 тысяч. Но потом им позвонил настоящий сын», — отметили в ведомстве.

В отношении мошенника возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.