В Магнитогорске ОПГ похитила 2,6 млн у ММК

На скамью подсудимых сядут пять человек

В Магнитогорске предстанут перед судом пять участников преступной группы, похитившей у металлургического комбината более двух с половиной миллионов рублей, сообщает пресс-центр прокуратуры Челябинской области.

По версии следствия, схему хищения придумал директор организации «Класс-Сервис», поставлявшей на комбинат протирочный материал. Преступные действия совершались с октября 2021 по февраль 2022-го.

«Данная компания поставляла материалы в заведомо меньшем количестве, чем было заказано. После этого сотрудники комбината, используя свое служебное положение, изготавливали подложные первичные бухгалтерские документы, указывая завышенное количество фактически не поставленного материала, и предъявляли в бухгалтерию для последующей оплаты. Сумма похищенных средств, таким образом, превысила 2,6 миллиона рублей», — рассказали в ведомстве.

Руководитель ОПГ распорядился деньгами по своему усмотрению, выплатив часть исполнителям его замысла.

В отношении всех пятерых было возбуждено и расследовано уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Оно направлено в Правобережный районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу.