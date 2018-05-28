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/ Нетрезвый мужчина изуродовал венки возле мемориала на ЧМЗ

Нетрезвый мужчина изуродовал венки возле мемориала на ЧМЗ

Произошедшее стало поводом для возбуждения уголовного дела.
сегодня в 08:42
  |  Происшествия

Вандал уничтожил цветы и венки в сквере Победы в Металлургическом районе Челябинска. Инцидент произошел еще 24 мая. Мемориал поджег нетрезвый мужчина. Его остановили местные жители, позже на место прибыли полицейские. Информацию о произошедшем подтвердили и в правоохранительных органах.

Сотрудники полиции задержали 36-летнего мужчину за сжигание венков на Вечном огне на мемориале Защитникам Отечества в сквере Победы в Металлургическом районе Челябинска. Подозреваемый мужчина является жителем города, в момент преступления был с явными признаками опьянения. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 214 УК РФ «Вандализм». Нарушитель спокойствия сейчас находится под подпиской о невыезде.

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