Неизвестные разворотили плиты Мемориала Славы в Златоусте

Памятник остался без металлических соединений.

Мемориал Славы в Златоусте остался без металлических соединений на плитах парапета. Неизвестные в ночь с 29 на 30 июня вскрыли конструкции в 12 местах, разрушили покрытие. Всего унесли 4 метра цветного металла. Все это записали камеры видеонаблюдения, сейчас изучением отснятого материала занимается полиция.

«В отделе МВД по Златоустовскому городскому округу проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Процессуальное решение в данный момент не принято», — прокомментировали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Произошедшим возмущены жители Златоуста, а также сотрудники краеведческого музея, обслуживающие мемориал.