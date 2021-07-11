МЧС: «Очагов открытого горения в Карталинском и Нагайбакском районах нет»

Лесные пожары на юге Челябинской области локализованы на площади 14 тысяч гектаров

На утро сегодняшнего дня, 11 июля, лесные пожары локализованы на общей площади 14 тысяч гектаров в Карталинском и Нагайбакском районах. На данный момент очагов открытого горения нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

«Производится объезд периметра пожара. Спланирована авиаразведка с применением вертолета МИ-8, авиация для тушения не привлекается. По всей территории юга области прошли обильные осадки до 20 миллиметров»,— уточнили в ведомстве.

Как сообщил сегодня утром изданию «Карталинская новь» глава Карталинского района Анатолий Вдовин, дожди почти погасили огонь на территории Анненского сельского поселения.

«Открытого огня нет, но местами горят пеньки, трава. МЧС тушит снизу поквартально. Сейчас проведем совещание и перераспределим силы и технику. Сегодня будем опахивать уцелевшие островки леса»,— уточнил Анатолий Вдовин.

Кроме того, сегодня будет определен подрядчик для разбора сгоревших домов и начнется подготовка к строительству.

Напомним, накануне губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил, что нужно как можно скорее восстанавливать пострадавшие от пожаров дома. Глава регионального Минстроя Юлий Элбакидзе сообщил, что ведомство уже организовало рабочую группу, которая определит фактический ущерб имуществу, пострадавшему при пожаре.