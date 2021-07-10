В правительстве Челябинской области рассказали о помощи пострадавшим на пожаре южноуральцам

Минсоц и Минстрой уже готовят необходимые документы и собирают комиссию, которая определит ущерб имуществу

Министр социальных отношений и глава Минстроя Челябинской области Ирина Буторина и Юлий Элбакидзе прокомментировали поручения губернатора Челябинской области о выплатах пострадавшим в результате пожара на юге региона, а также об определении фактического ущерба имуществу, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Мы готовим все необходимые нормативные акты, формируем совместно с ГУ МВД списки пострадавших, координируем работу социальных служб на месте, в том числе психологов. По каждой семье будет проведена работа с учетом потребностей. Определен размер материальной помощи, которая будет направлена из областного бюджета. Единовременные выплаты на неотложные нужды в размере 10 тысяч рублей назначены всем пострадавшим, проживающим в поселках Джабык и Запасное, пострадавшим в связи с частичной утратой имущества — 50 тысяч рублей. Людям, полностью утратившим имущество, — 100 тысяч рублей. Размеры выплат соответствуют федеральным»,— сообщила Ирина Буторина.

По словам министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Юлия Элбакидзе, ведомство уже организовало рабочую группу, которая определит фактический ущерб имуществу, пострадавшему при пожаре.

«После оценки будут проработаны варианты возмещения утраченного имущества»,— добавил глава Минстроя.

Напомним, сегодня на заседании оперативного штаба губернатор Челябинской области принял решение об оказании пострадавшим от пожара жителям поселков Джабык и Запасное материальной помощи.