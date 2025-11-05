Мать убитой в Челябинске 5-летней девочки высказала свою версию

Женщину отправили в СИЗО

Девочка, найденная мертвой в одной из съемных квартир на улице 250-летия Челябинска, утонула в ванной, утверждает ее мать. По версии женщины, случилось это почти сразу, как они заселились в квартиру. Об этом пишет телеграм-канал «Криминальный СЭТ».

В сообщении говорится, что Эльвира жила с трупом дочери. На ночь брала к себе спать. Делала фото. Когда собственница квартиры сообщила, что пора съезжать, женщина оставила тело дочери и скрылась. Она не признает своей вины в убийстве, утверждает источник телеграм-канала. Перед входом в зал суда женщина заявила журналистам, что не убивала дочь.

Пятилетнюю малышку с ножевыми ранениями нашли в диване. Оперативники установили, что ребенку нанесли не менее четырех колото-резанных ранений. Возбуждено уголовное дело.

Мать ребенка скрывалась в Башкортостане. 43-летнюю женщину Калининский районный суд отправил в СИЗО до 3 января 2026 года.