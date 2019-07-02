/ Молодая пара из Челябинска за сутки собрала сумму на операцию для их еще нерожденной дочери

Ребенку требуется срочное медицинское вмешательство.

Мы никогда не думали, что с нами может произойти такая ситуация. Бог сотворил чудо в нашей семье и сейчас мы ожидаем дочку. 17.06.19 мы сделали УЗИ, на котором стало известно, что у девочки патология. У неё обнаружили спинномозговую грыжу и диастематомиелию в поясничном отделе. Все это грозит отказом некоторых функций организма, а именно параличом и заболеваниями органов таза, недержанием или, наоборот, невозможностью ходить самостоятельно. Также это все может отразиться на головном мозге и вызвать умственную отсталость,

— пишет пара на своих страницах в социальных сетях.

Санкт-Петербурге

Чуть больше, чем за сутки мы набрали необходимую сумму для операции. Мы совсем не ожидали такого. Думали, что за пару недель хоть часть наскребем, но никак не за сутки. Вы своими добрыми сердцами сделали невозможное для нашей семьи!

— написали Алена и Алексей Романенко.