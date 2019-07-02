/ Молодая пара из Челябинска за сутки собрала сумму на операцию для их еще нерожденной дочери

Молодая пара из Челябинска за сутки собрала необходимую сумму, для того чтобы их нерожденной дочери сделали операцию в Германии. Алена и Алексей Романенко обратились за помощью к друзьям, знакомым и незнакомым людям в социальных сетях. У ребят было всего три недели на то, чтобы собрать средства на лечение.
Мы никогда не думали, что с нами может произойти такая ситуация. Бог сотворил чудо в нашей семье и сейчас мы ожидаем дочку. 17.06.19 мы сделали УЗИ, на котором стало известно, что у девочки патология. У неё обнаружили спинномозговую грыжу и диастематомиелию в поясничном отделе. Все это грозит отказом некоторых функций организма, а именно параличом и заболеваниями органов таза, недержанием или, наоборот, невозможностью ходить самостоятельно. Также это все может отразиться на головном мозге и вызвать умственную отсталость, — пишет пара на своих страницах в социальных сетях.
Сразу после этого пара начала искать способы лечения ребенка. Через друзей они узнали о клинике в Германии, где могли бы прооперировать ребенка в утробе. Супруги посетили и центр Алмазова в Санкт-Петербурге, где ознакомились с вариантами, которые предлагает им российская медицина. Но поскольку в России существует лишь небольшой опыт проведения подобных операций, выбор остановился на клинике в Германии.
Необходимая на лечение сумма была собрана неравнодушными людьми всего за сутки. Пост с просьбой о помощи был размещен 19 июня, а уже 20 июня семья поблагодарила всех, кто поучаствовал в сборах.
Чуть больше, чем за сутки мы набрали необходимую сумму для операции. Мы совсем не ожидали такого. Думали, что за пару недель хоть часть наскребем, но никак не за сутки. Вы своими добрыми сердцами сделали невозможное для нашей семьи! — написали Алена и Алексей Романенко.
Они остановили активный сбор, но все еще готовы принять переводы от тех, кому не безразлична судьба семьи, поскольку им предстоят траты на визу, проезд и, возможно, роды в Германии.
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Время новостей Большая студия В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Память народа Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом