/ Маленький грузовик придавил легковушку после столкновения с другим авто

Машина не удержала равновесие после «встречи» с «Тойотой».

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«ГАЗель» упала на легковой автомобиль в Советском районе. ДТП, по информации сотрудников Госавтоинспекции, произошло на улице Овчинникова, недалеко от сетевого супермаркета. Падение произошло после столкновения с другим авто. Обстоятельства сейчас устанавливаются сотрудниками ГИБДД. Очевидцы уже рассказали свое видение ситуации.

Со слов водителя «ГАЗели», он поворачивал на светофоре в сторону магазина, когда водители все остановились, а водитель «Тойоты» был ещё далеко. Тормозной путь у «Тойоты» очень большой, получается, что она ударила «ГАЗель» в заднюю часть кузова. От удара машина завалилась набок. С другой стороны уже ехал «Хендай Солярис», и «ГАЗель» опрокинулась на «Солярис». — сообщают очевидцы.

Несмотря на серьезность произошедшего, данных о пострадавших в ГИБДД нет. Участники ДТП отказались от помощи врачей.