/ Расфасованные по пластиковым крышкам вещества обнаружили у наркоторговца из Советского района

Мужчина хранил дома 152 грамма запрещенного товара.

Поставщика наркотиков из Советского района задержала полиция. У мужчины дома хранились 152 грамма синтетических веществ. Те, что не готовились к реализации, находились в стеклянных банках и пластиковых контейнерах. Фасованный товар мужчина помещал в пластиковые крышки от бутылок, маскируя плотным слоем пластилина.

По данному факту возбуждено уголовное дело статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.



Сейчас 26-летний мужчина задержан, ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.