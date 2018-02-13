/ 10-летний мальчик упал с крыши высотки в Челябинской области

Школьнику чудом удалось выжить.

Инцидент произошел в Магнитогорске на улице 50-летния Магнитки в понедельник, 12 февраля. Пострадавшего мальчика, который упал с 9 этажа, доставили в больницу.

Точная версия причин произошедшего пока устанавливается. По данным магнитогорского охранного предприятия, ребенок сам спрыгнул вниз. Он якобы пошел на отчаянный шаг из-за плохих оценок в школе.



10-летний мальчик получил в школе две двойки, побоялся идти домой и спрыгнул с крыши 9-ти этажного дома по улице 50-летия Магнитки. — сказано в сообщении охранного предприятия «Право роста».

При этом следователи эти данные пока не подтверждают. По предварительной информации, мальчик гулял по крыше с друзьями, но в какой-то момент оступился и упал.

Подробности и обстоятельства произошедшего предстоит выяснить сотрудникам СК.