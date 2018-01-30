/ Убивший товарища златоустовец попытался спрятаться от полиции за мешками с сахаром

Правоохранители вычислили место, где скрывается подозреваемый, по кровавым следам.

Накануне возле подъезда жилого дома в Златоусте произошло убийство. Тело без признаков жизни обнаружили возле местного магазина. Сожительница погибшего обратилась в полицию, прибывшие на место правоохранители по «горячим следам» вычислили подозреваемого.

В подъезде указанного гражданкой дома сотрудниками Росгвардии были обнаружены следы крови, ведущие в одну из квартир. Бойцами Росгвардии совместно с прибывшими сотрудниками полиции был задержан ранее судимый местный житель 1957 года рождения. Мужчина находился в неадекватном состоянии и пытался спрятаться от правоохранителей в углу одной из комнат под мешками из-под сахара. Установлено, что в результате конфликта подозреваемый нанес потерпевшему удар ножом в область сердца. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Росгвардии.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Максимальные санкции предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.

