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/ Котенка с отрубленными лапами обнаружили в челябинском дворе

Котенка с отрубленными лапами обнаружили в челябинском дворе

Сейчас усатого питомца выхаживает местный волонтер
сегодня в 15:05
  |  Происшествия

Шестимесячный котенок с обрубленными лапами попал в приют к челябинке. Искалеченное животное обнаружили прохожие. Пройти мимо брошенного кота с такими серьезными травмами было невозможно, говорят очевидцы. Усатого малыша в тяжелом состоянии сразу же отвезли к ветеринару. Женщина занимается помощью брошенным и бродячим животным, однако с такой тяжелой ситуацией столкнулась впервые. После тщательного осмотра калеки доктор приступила к срочной операции.

У кошки было очень тяжелое состояние. Ее сразу же прооперировали, сделали рентгеновские снимки. Оказалось, что все хуже, чем на первый взгляд. Помимо отрубленных лап и травмы на голове у нее внутренние травмы. Одну лапу ампутировали по плечевой сустав, там сильное загноение. Вторую лапу ампутировали по локтевой сустав. Гарантии того, что дальше не будет прогрессировать, нет. Ветеринар зачистил лапы по максимуму. — рассказала сайту «Первый областной» волонтер Светлана Ципровская.

Сейчас на лечение травмированному коту собирают деньги. эту информацию волонтеры распространяют через социальные сети.

Ветеринары пока не могут дать прогнозов по заживлению ран, инфекция распространяется по организму несчастного кота. Сейчас животное находится на руках у челябинки, ежедневно они ездят в клинику на уколы. Что стало причиной столь жестокого обращения с котенком не сообщается.

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