/ Живодеры пытались живьем оторвать кошке хвост в Златоусте

Животному, ставшему инвалидом, требуется коляска для передвижения.

Молодая кошка до конца жизни останется инвалидом из-за жестокости людей. Неизвестные из Златоуста, как установил ветеринар, пытались оторвать животному хвост. Довести задуманное до конца не получилось, но живодеры нанесли кошке серьезную травму. Врач констатировал разрыв позвонков, нервов и спинномозгового канала. Из-за этого кошка навсегда утратила способность чувствовать заднюю часть тела и двигать ей.

Кошечке Бритни была проведена операция. Ей удалили часть позвоночника и ампутировали хвост, который ей, в общем-то, теперь не нужен. Кошечка однозначно останется у меня. Не каждый человек справится с таким особенным животным. Ей нужно проводить курс массажа каждый день, терапию, кроме того, самостоятельно кошечка не мочится, мочу нужно отжимать. В целом кошечка здорова. Врачи говорят, что ей около 2 лет. — рассказала сайту «Первый областной» ухаживающая за кошкой Светлана Ципровская.

Сейчас кошечка Бритни передвигается на передних лапах, задние волочит за собой. Чтобы Бритни могла жить, как другие кошки, ей нужна коляска. Устройство изготавливают индивидуально под каждое животное. Пока умельцы, которые могут соорудить коляску, к Светлане не обращались. Женщина говорит, что готова приобрести приспособление для своей новой питомицы.



Каждый может предложить свою помощь Светлане Ципровской и кошечке Бритни. Для этого нужно обратиться по номеру 89525213230.



Напомним, ранее сайт «Первый областной» рассказывал о котенке Смоки, которого выхаживала Светлана Ципровская. Живодеры сломали ему челюсть. Ветеринары провели оператору, собрали челюсть заново. Она идеально срослась. В начале ноября котенок Смоки уехал в любящую семью.

Добавим, что накануне ужесточили наказание за жестокое обращение с животными. Живодерство признали преступлением средней тяжести. Теперь максимальное наказание за издевательство над животными — 5 лет.