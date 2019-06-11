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/ Кота выбросили с пятого этажа в Челябинске

Кота выбросили с пятого этажа в Челябинске

Животное не выжило после падения.
сегодня в 13:15
  |  Происшествия

Житель Металлургического района Челябинска оказался настоящим живодером. В жестоком обращении с животными мужчину уличила соседка. Челябинец сам похвастался ей, что убил собственного кота. Животное выбросили с балкона пятого этажа, кот смог доползти до угла дома, но там скончался. Однако своей супруге мужчина заявил, что кот просто убежал.

Соседка сообщила о произошедшем супруге своего соседа и сотрудникам полиции. Вину в совершении данного преступления обвиняемый признал полностью, ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. — рассказала сайту «Первый областной» старший помощник регионального прокурора Наталья Мамаева.

Уголовное дело против челябинца, возбужденное по статье «Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, а равно из хулиганских побуждений, повлекшее его гибель», направили на рассмотрение в Металлургический районный суд.

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Комментарии

Анна Чехова
13:42, 11.06.2019
Хозяина тогда тоже сбросьте
Ринат
13:34, 11.06.2019
Я бы на месте жены его следом скинул. А потом соседям сказал что он сам улетел

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