/ Кота выбросили с пятого этажа в Челябинске

Животное не выжило после падения.

Житель Металлургического района Челябинска оказался настоящим живодером. В жестоком обращении с животными мужчину уличила соседка. Челябинец сам похвастался ей, что убил собственного кота. Животное выбросили с балкона пятого этажа, кот смог доползти до угла дома, но там скончался. Однако своей супруге мужчина заявил, что кот просто убежал.

Соседка сообщила о произошедшем супруге своего соседа и сотрудникам полиции. Вину в совершении данного преступления обвиняемый признал полностью, ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. — рассказала сайту «Первый областной» старший помощник регионального прокурора Наталья Мамаева.

Уголовное дело против челябинца, возбужденное по статье «Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, а равно из хулиганских побуждений, повлекшее его гибель», направили на рассмотрение в Металлургический районный суд.