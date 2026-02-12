Замгубернатора Челябинской области Андрей Фалейчик обвиняется в получении взятки

По версии следствия, он систематически получал деньги от директора компании в сфере организации детского отдыха

Заместитель губернатора Челябинской области Андрей Фалейчик обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Как сообщает источник, деньги он систематически получал от директора ООО «Юность» Михаила Блейзера.

По данным следствия, за взятки Андрей Фалейчик совершал действия в интересах организации при передаче имущественного комплекса муниципального детского лагеря «Юность», принадлежащего Копейскому городскому округу, в долгосрочную аренду.

«Как отмечают источники, Андрей Фалейчик систематически получал взятки от предпринимателя, являясь главой Копейского городского округа, а в дальнейшем — высокопоставленным чиновником правительства Челябинской области, курирующим наиболее бюджетоемкие направления (сферы дорожного хозяйства и строительства, ЖКХ)», — сообщили ИА «Первое областное».

По данным следствия, противоправные действия связаны с передачей имущественного комплекса муниципального детского лагеря «Юность» в Копейске в долгосрочную аренду. Фалейчик, как полагают оперативники, получил денежное вознаграждение от директора ООО «Юность» Максима Блейзера за совершение действий в интересах этой организации.

В настоящее время по местам проживания и работы фигуранта проводятся обыски. Чиновник задержан, решается вопрос о его этапировании в Москву для избрания меры пресечения. Следствие намерено ходатайствовать о заключении под стражу. В отношении Фалейчика возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ.

Ранее в рамках этого же дела сотрудники УФСБ задержали самого Блейзера, а также посредников при передаче взяток — бывших заместителей главы Копейска Игоря Фролова и Андрея Шадрина.