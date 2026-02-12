Андрея Фалейчика задержали силовики в связи с его работой главой Копейского округа

Губернатор прокомментировал случившееся

Утром 12 февраля сотрудники УФСБ России по Челябинской области и главного следственного управления СК России задержали заместителя губернатора Челябинской области Андрея Фалейчика. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Следственные действия проходят одновременно по нескольким адресам — по местам работы и проживания фигуранта. В ближайшее время чиновника доставят в Москву для избрания меры пресечения. Следователи настаивают на заключении под стражу.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер оперативно прокомментировал задержание заместителя.

«Сегодня утром задержан заместитель губернатора Андрей Фалейчик. Речь идет о следственных действиях, связанных с его прежним местом работы — главой Копейского городского округа. Воздержусь от оценок, уверен, что следствие объективно разберется. Отмечу, что действующая администрация Копейска окажет следственным органам всё необходимое содействие. Моя позиция проста: если его вина будет установлена, то он ответит по всей строгости закона. Без поправок на чины и звания», — заявил глава региона.

Андрею Фалейчику 45 лет. Он уроженец Челябинска, инженер-строитель по образованию. В 2019 году депутаты единогласно избрали его главой Копейска. За пять лет работы в городе он реализовал десятки проектов: построил новую школу, пять детских садов, физкультурно-оздоровительный комплекс, благоустроил парки и скверы, обновил автопарк муниципального перевозчика. В апреле 2024 года Алексей Текслер назначил его своим заместителем.