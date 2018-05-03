/ Клетку с попугаем выкинули из окна многоэтажки в Челябинской области

Птица погибла на глазах у очевидцев.

В Магнитогорске у дома 168 по проспекту Карла Маркса обнаружили разбитую клетку с попугаем. Птице выжить не удалось. О происшествии очевидцы сообщили в социальных сетях. Известно, что инцидент произошел накануне, 2 мая. Магнитогорцы заявили, что жители верхних этажей таким образом решили избавиться от питомца.

Вот такие «добрые» люди живут на верхних этажах последнего подъезда. Выкинули из окна клетку с попугаем. Клетка просто разлетелась от удара. Когда мы вышли, попугайчик еще шевелился, но умер через 10 минут. — сообщает автор поста.

В комментариях пользователи заявили, что трагедии могла произойти из-за случайности. Многие магнитогорцы предположили, что птиц нечаянно столкнуть дети или сильный ветер, когда окно было открыто.