/ Автомобиль сбил собаку на шоссе и загорелся

Объятую пламенем машину сняли на видео.

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Автомобилист поплатился за свою невнимательность на выезде из Челябинска. Инцидент произошел на Курганском шоссе. Как утверждают очевидцы, водитель не увидел на дороге собаку и сбил ее. Уехать далеко от места происшествия не получилось. Машину неожиданно охватило пламя.

Я ехал по Курганскому шоссе домой, увидел впереди какое-то зарево. Когда подъехал ближе, понял, что это полыхает машина. Потом уже узнал, что она загорелась сразу после того, как водитель сбил собаку. Причина неизвестна, может, бензобак повредился, а может, кара настигла. — рассказал сайту «Первый областной» автомобилист Семен Головач.

Отметим, что других участников движения загоревшийся автомобиль не затронул.