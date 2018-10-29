/ Автомобиль сбил собаку на шоссе и загорелся

Автомобилист поплатился за свою невнимательность на выезде из Челябинска. Инцидент произошел на Курганском шоссе. Как утверждают очевидцы, водитель не увидел на дороге собаку и сбил ее. Уехать далеко от места происшествия не получилось. Машину неожиданно охватило пламя.
Я ехал по Курганскому шоссе домой, увидел впереди какое-то зарево. Когда подъехал ближе, понял, что это полыхает машина. Потом уже узнал, что она загорелась сразу после того, как водитель сбил собаку. Причина неизвестна, может, бензобак повредился, а может, кара настигла. — рассказал сайту «Первый областной» автомобилист Семен Головач.
Отметим, что других участников движения загоревшийся автомобиль не затронул.