/ Хозяин алабая, искусавшего школьника: «Он постоянно провоцировал собаку»

Спасти проявившего агрессию четвероного любимца семьи не удалось.

Вся область обсуждает нападение алабая на школьника. Об инциденте рассказали родители пострадавшего мальчика, сообщив, что 7 ноября он находился на улице, а соседский пес вылетел со двора и набросился на ребенка. В итоге у мальчика сильные укусы, у собаки — пуля в голове и несовместимые с жизнью травмы.

У сына сильные укусы, на груди рана кровит до сих пор. Муж стрелял в собаку два раза, одним выстрелом попал в глаз. «Скорая» приехала быстро — через 15 минут. До утра собака дожила, хозяева отказались проверять ее на бешенство. Участковый сказал, что заставить хозяев усыпить собаку нельзя — продолжайте делать прививки от бешенства. Соседи даже не извинились, а участковому сказали, что собаку надо было отгонять палкой. — сообщили в соцсетях родители пострадавшего мальчика.

Свидетелями произошедшего были только пострадавший школьник и его друг. Хозяева собаки оказались на улице, услышав выстрелы и «плач» алабая. По их словам, собака всегда охраняла двор и не рвалась с территории, а на прогулку выходила только в наморднике, на поводке и в сопровождении хозяина. Не исключено, что искусанный ребенок спровоцировал собаку. Несколькими часами ранее он, сообщил хозяин пса, обстреливал из окна соседских уток и кур. Все время, что щенок-алабай рос, мальчик его дразнил.

Мальчик обстреливал собаку из пневматического пистолета, забирался на гараж, который находится в метре от забора. Играл с моими детьми в нашем дворе, делал вид, что играет с собакой, а сам ее душил. В зимнее время подбрасывал к нашим воротам петарды. Бросался камнями в ворота, чтобы шум был. Постоянно провоцировал собаку. Когда собака выросла, я ограничил мальчику доступ в наш двор. Говорил, что пес, Морган, будет неадекватно реагировать. Если будет проверка, я готов показать все: шлейку, намордник, ошейник. Паспорт собаки у родителей мальчика. Когда все случилось, я сразу спросил, чем могу помочь. Меня послали. Супруга звонила им, но трубку никто не брал. Мама этого мальчика приезжала сегодня к моей маме, наговорила всякой ерунды, пришлось вызвать «скорую». Сейчас идет травля нас как владельцев. В Сети выложен мой адрес. Мои дети шокированы, они слышали выстрелы и видели состояние собаки после выстрела. — поделился с сайтом «Первый областной» владелец собаки Максим Бавенко.

Алабай после инцидента не выжил. Будут ли предъявлять что-либо владельцам пса, станет известно после проверки, организованной полицией.

В отделе полиции «Орджоникидзевский» сообщение зарегистрировано. Проводится участковыми уполномоченными проверка для принятия законного и обоснованного решения. — рассказала сайту «Первый областной» специалист группы по взаимодействию со СМИ УМВД России по городу Магнитогорску Мария Морщакина.

Получить подробную информацию об инциденте от родителей пострадавшего мальчика в момент написания новости не удалось.