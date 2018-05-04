/ Уличные видеокамеры похитили в Челябинской области

Без наблюдения временно осталась стоматологическая клиника Копейска.

Похитителей камер нашли и задержали полицейские Копейска. На устройства видеонаблюдения, прикрепленные к стене одной из стоматологических клиник города, позарились четыре молодых человека 21 и 19 лет. Оказались, что они сняли технику, встав на плечи друг другу.

Похищенное изъято полицейскими и возвращено владельцу. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). — уточнили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Нарушителям грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Сейчас в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.