/ «Лада Калина» въехала в ограждение моста в Челябинске

Пострадали два человека.

26-летний водитель «Лада Калина» влетел в бетонное ограждение на автодороге Меридиан, возле дома № 19Б по улице Ленина. Мужчина врезался в бетонное ограждение моста, из-за чего его машина перевернулась на бок.

Водитель 1992 года рождения, управляя автомобилем Лада Калина, не справился с управлением, совершил наезд на препятствие повредив его. — рассказали сайту «Первый областной» в отделении пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.

Инцидент произошел в четверг, 15 ноября, ночью. В ДТП пострадали два человека: водитель «Калины» и его 21-летний пассажир получили телесные повреждения.