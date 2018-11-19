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/ Экстрасенсы: девочка, похищенная отцом на Южном Урале, содержится в общине сектантов

Экстрасенсы: девочка, похищенная отцом на Южном Урале, содержится в общине сектантов

Ищущая ребенка мама обратилась к ведьмам и колдунам из популярного шоу.
сегодня в 11:12
  |  Общество

Экстрасенсы, демонстрирующие свои способности на телеканале ТНТ, накануне «расследовали» похищение маленькой девочки из Троицка. О преступлении заявила ее мама, Вера Черменева. По словам женщины, отец ребенка, лишенный родительских прав, незаконно увез маленькую Соню Канайкину. Куда — никто не знает.

Ведьмы и колдуны предположили, что Андрей Канайкин сначала вывез дочь за пределы страны — в Казахстан, а затем вернулся. Сейчас он может скрываться в Магнитогорске, причем, утверждают экстрасенсы, в общине сектантов.

Розыском мужчины и его дочки заняты также правоохранители.

Разыскивается Канайкин Андрей Кузьмич 01.10.1970 года рождения. Категория розыскного дела: передача (отобрание) ребенка — Канайкиной Софьи Андреевны, 29.01.2015 года рождения. — рассказали сайту «Первый областной» в УФССП по Челябинской области.

Все, кто знает что-либо о местонахождении Канайкина и его дочери, могут поделиться информацией по телефонам: 8(351)252−53−28, 255−34−95, 252−53−00.



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