/ Агрессивный челябинец избил соседа и его мопса за замечание по поводу курения

Пострадавший был госпитализирован с травмами головы.

В минувшее воскресенье, 3 декабря, обычная вечерняя прогулка с собакой закончилась для челябинца больницей. О произошедшем рассказала супруга пострадавшего Юлия Бесчастная. По ее словам, муж сделал корректное замечание соседу, курившему на лестничной клетке. Тот отреагировал агрессивно и вышел вместе с пострадавшим на улицу, где снял куртку и начал избивать оппонента и его мопса. Девушка также выложила рассказ о нападении в соцсети в поисках очевидцев.

Муж не отвечал ему, защищал собаку. Сейчас нашли двоих свидетелей произошедшего. Выложили вчера, сегодня двое позвонили. У мужа ушиб головного мозга средней тяжести, кровоизлияние в мозг, он сейчас в больнице. Собака не ходит. — рассказала Юлия Бесчастная.

Девушка добавила, что сразу после избиения, они обратились в полицию. Сейчас она опасается, что агрессивный сосед получит 5 тысяч штрафа в рамках административного дела. Подобное наказание супруга пострадавшего считает несоразмерным совершенному деянию. Тем более, что сосед, по ее словам, был нетрезв и профессионально занимается боевыми искусствами. В полиции обращение потерпевших зарегистрировали.

Заявление о произошедшем приняли, сейчас отдел полиции «Курчатовский» проводит проверку, выясняются все обстоятельства.

— сообщили в пресс-службе УМВД Челябинска.

Добавим, что конфликт произошел во дворе домов № 18а по улице 40 лет Победы и № 384 по проспекту Победы. Юлия Бесчастная просит очевидцев связаться с ней по телефонам 8 951 449 26 76; 8 932 302 2332.