/ Минздрав предложил предпринимателям отказаться от сигарет во Всемирный день без табака

Акция намечена на один день.

Сегодня, 31 мая, во всем мире отмечают День без табака. Праздник установлен Всемирной организацией здравоохранения. Со своей инициативой выступило и Министерство здравоохранения Российской Федерации. Ведомство предложило регионам отказаться от продажи сигарет на один день, таким образом напомнив о вреде пагубной привычки.

Это могут быть меры, предусматривающие запрет продажи табачной продукции во Всемирный день без табака, запрет курения в определенных местах, в том числе на улицах в праздничные дни, и другие меры. — говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, количество курильщиков снизилось. Потребление табака сократилось до 20% среди жителей. Однако этот показатель не является достаточным в связи с ростом населения.