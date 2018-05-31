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/ Минздрав предложил предпринимателям отказаться от сигарет во Всемирный день без табака

Минздрав предложил предпринимателям отказаться от сигарет во Всемирный день без табака

Акция намечена на один день.
сегодня в 10:01
  |  Общество

Сегодня, 31 мая, во всем мире отмечают День без табака. Праздник установлен Всемирной организацией здравоохранения. Со своей инициативой выступило и Министерство здравоохранения Российской Федерации. Ведомство предложило регионам отказаться от продажи сигарет на один день, таким образом напомнив о вреде пагубной привычки.

Это могут быть меры, предусматривающие запрет продажи табачной продукции во Всемирный день без табака, запрет курения в определенных местах, в том числе на улицах в праздничные дни, и другие меры. — говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, количество курильщиков снизилось. Потребление табака сократилось до 20% среди жителей. Однако этот показатель не является достаточным в связи с ростом населения.

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