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Южноуральцы одобряют возвращение курилок в аэропорты

Зависимые от никотина люди создают проблемы для окружающих после введения антитабачного закона.
сегодня в 12:44
  |  Общество

Поправки в антитабачный закон могут вернуть курительные комнаты в аэропорты. С предложением выступил депутат Госдумы Сергей Боярский. В соответствии с поправками, курение может быть разрешено в зонах для зарегистрированных на рейсы пассажиров и сотрудников авиакомпаний.

В других странах существуют курительные кабины в стерильных зонах. Даже в тех, которые ведут непримиримую борьбу с курением в общественных местах. Дело в том, что человек не может выйти из стерильных зон по доброй воле, ему нужно аннулировать посадочный талон. Транзитные пассажиры и вовсе не могут этого сделать. Поэтому те люди, которые не могут справиться с зависимостью, выбирают путь покурить в туалетной кабине или комнате матери и ребенка. Закон, который призывает оградить граждан от вдыхания вторичных продуктов табачного дыма, в это части послужил распространению такового. Эту ошибку предлагается исправить. — поделился своим мнением автор инициативы Сергей Боярский.

Предложение оборудовать аэроузлы специальными комнатами для курения поддерживают и пассажиры.

Каждый делает сам свой выбор. Если человек хочет себя травить — пожалуйста. Если в курительных будет установлена хорошая вентиляция, то мне это не помешает. В Европе везде установлены такие комнаты. — поделилась своим мнением пассажир челябинского аэропорта Анна Медведева.

Необходимость возвращение курилок в аэропорты отмечают и сотрудники системы авиаперевозок. Особенно остро проблема касается вылетающих пассажиров. Во время длительного ожидания вылета они ищут специальные помещения.

Пассажиры, которые прилетают с дальних рейсов, чаще всего по прилету ищут комнату для курения. Я думаю, что, не найдя ее, они ищут выходы и выходят на улицу. По вылету чаще всего спрашивают комнату для курения на международных линиях, потому что регистрация производится заранее, за 3 часа. Мы приносим свои извинения и не можем ничем помочь. — рассказала сайту «Первый областной» агент по обслуживанию пассажирских перевозок бизнес-зала международного аэропорта «Челябинск» Екатерина Рыженкова.

Напомним, так называемый антитабачный закон был принят в России в 2013 году. В соответствии с ним введен запрет на курение в общественных местах, в частности в ресторанах и кафе, в учреждениях образования, здравоохранения, культуры и спорта, на вокзалах и в аэропортах.

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