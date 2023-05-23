Челябинские предприятия временно остановили часть промышленных мощностей. Решение приняли после введения режима неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) второй степени, сообщили в пресс-службе Минэкологии региона. На качество атмосферного воздуха повлияли пожары в Свердловской области и слабый ветер.
При второй степени НМУ предприятия города должны снижать выброс загрязняющих веществ до 40 процентов — в два раза больше, чем при первой степени НМУ.
Это стало поводом для совещания в министерстве экологии с участием промышленников. Часть производственных мощностей временно остановили:
Челябинский цинковый завод; в работе осталось три из пяти печей обжигового цеха, работу Вельц-цеха сократили на 32%;
Челябинский металлургический комбинат; сократил работу в доменном и кислородно-конвертерных цехах;
Челябинский электрометаллургический комбинат; остановил один плавильный агрегат;
ПАО «Фортум»; вывел из работы два газовых блока;
ООО «Мечел-Кокс»; сократил деятельность предприятия на 50%;
ООО Филиал «Завод Техно»; приостановил деятельность первой технологической линии по производству минеральной ваты;
ЗАО «Минплита»; ограничил производственные мощности на 50%.
Глава ведомства Сергей Лихачев отметил необходимость заводам также усилить полив своих и прилегающих территорий.
Минэкологии круглосуточно проверяет качество атмосферного воздуха, заверили в ведомстве.
Напомним, 30-градусная жара ожидает жителей Челябинской области 24 мая. День будет солнечным и безветренным.