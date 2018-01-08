/ В Карталах мать избила двоих детей кипятильником

Жители города собирают помощь малышам.

Двое детей в Карталах пострадали от рук матери. Сообщение о поступлении в больницу мальчика и девочки с ожогами появилось 6-го января в группе VK «Подслушано в Карталах». Там же жителей просили о помощи: принести одежду для детей. Однако, позже выяснилось, что ожогов на теле детей нет — мать избила их проводом. В полицию обратились врачи.

Семья малообеспеченная, находится на контроле. Последний раз проверка была 30 декабря. В отношении женщины начато административное делопроизводство по статье 6.1.1 КоАП «Побои». — прокомментировали сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.

Известно, что мальчику пострадавшему от рук матери 4 года. Девочке — 2. По окончании проверки будет принято решение о мере наказания.