/ Дорогая иномарка залетела под автобус в Магнитогорске

Водитель, по словам других автомобилистов, всегда был аккуратен.

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ДТП с участием дорого автомобиля произошло в Магнитогорске 29 сентября. Автомобиль БМВ залетел под автобус. Иномарка затормозила о заднюю часть пассажирского транспорта, полностью смяв себе капот. У автобуса, несмотря на это, сильные повреждения заметны в левой передней части над колесом.

Водитель живой. Пожилой дедушка, лет 70. — поделились в соцсетях жители Магнитогорска.

Опытные автомобилисты отметили, что неоднократно видели машину на дороге, и водитель всегда управлял авто аккуратно, не нарушая правила.

В обстоятельствах и причинах аварии предстоит разобраться сотрудникам Госавтоинспекции.