/ 62-летнего мужчину экстренно эвакуировали с Ильменского хребта

Пенсионеру стало плохо с сердцем.

Южноуральцу потребовалась помощь спасателей во время прогулки в горах. Он обратился к ним в 12:20 в воскресенье, 4 февраля, когда понял, что без посторонней помощи не сможет спуститься с перевала под Миассом из-за проблем с сердцем.

Мужчина 1955 года рождения совершал прогулку по лесу, поднялся на перевал, но в какой-то момент почувствовал себя плохо. Спуститься самостоятельно он уже не смог и обратился за помощью к спасателям. — пояснили сайту «Первый областной» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Сотрудники спасательного отряда поднялись на перевал с помощью снегохода. Там они отыскали пострадавшего, спустили его вниз и передали сотрудникам скорой помощи. После пенсионера госпитализировали.