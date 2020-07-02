Осужденная из Челябинской области избила охранника исправительной колонии

Женщина ударила сотрудницу по голове.

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В Челябинской области осужденная ударила в голову сотрудницу колонии за то, что та помешала ей выйти во внутренний двор исправительного учреждения. Эпизод, по которому женщина вновь оказалась на скамье подсудимых, произошёл в октябре прошлого года. Как отметили в пресс-службе областной прокуратуры, заключённая пыталась выйти во двор без разрешения.



«Осужденная пыталась самовольно выйти на территорию внутреннего двора для прогулки. Пресекая противоправные действия осужденной, сотрудник колонии преградила ей проход, на что осужденная, нарушая требования установленных правил внутреннего распорядка исправительных учреждений, оттолкнула от себя сотрудника и нанесла удар кулаком в область головы, причинив телесные повреждения»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Дело ранее осужденной женщиной рассматривалось в суде Металлургического района Челябинска. Её признали виновной в применении насилия в отношении сотрудника исправительной колонии по части 2 статьи «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества» УК РФ. Приговором ей назначено наказание — лишение свободы в колонии общего режима сроком на один год и 10 месяцев.