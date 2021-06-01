Губернатор Алексей Текслер прокомментировал вырубку вековых деревьев

Он отметил, что санация должна быть открытой

Губернатор Алексей Текслер прокомментировал ситуацию с вырубкой вековых деревьев в центре Челябинска. Глава региона отметил, что работа по санации деревьев должна быть публичной и понятной.

«Деревьям больше ста лет. У них красивая трогательная история. Была. Проводим расследование. Привлекли экспертов. О результатах проинформирую», — написал Алексей Текслер в своем инстаграме.

Напомним, сегодня, 1 июня, в центре Челябинска спилили даурскую лиственницу и две сибирские ели. Деревьям было более ста лет. Администрация города ответила, что деревья признали погибшими еще весной.