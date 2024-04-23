19-летняя пассажирка мотоцикла пострадала в ДТП в Челябинской области

Управлял двухколесным транспортом нетрезвый водитель

Ночью 22 апреля в Аргаяшском районе пьяный водитель мотоцикла не справился с управлением и съехал с дороги. В результате его пассажирка получила переломы и ссадины, ее госпитализировали, сообщили в пресс-службе ОМВД России по Аргаяшскому району.

Авария произошла во втором часу ночи на втором километре автодороги Кузнецкое — Байрамгулово. 21‑летний парень сел за руль мотоцикла «Рейсер-Пантера», находясь в состоянии опьянения и не имея прав. Ни на нем, ни на пассажирке шлемов не было. На закруглении дороги водитель не сбавил скорость и не справился с управлением. В результате транспортное средство съехало с дороги и опрокинулось.

«В результате ДТП пассажирка получила закрытый перелом ключицы со смещением и ссадины височной области. Мотоцикл изъят и эвакуирован на штрафстоянку»,— уточнили в ведомстве.

По факту аварии решено начать административное расследование.