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/ Три грузовика и легковушка столкнулись на дороге на Екатеринбург

Три грузовика и легковушка столкнулись на дороге на Екатеринбург

Очевидцы сообщают о погибших.
сегодня в 08:27
  |  Происшествия

Три фуры и один легковой автомобиль столкнулись ночью на трассе Челябинск-Екатеринбург. Очевидцы сообщают о пяти пострадавших, предположительно, спасти их жизни не удалось. Информацию об обстоятельствах ДТП обещали предоставить позже.

Известно, что для ликвидации ДТП и работы с очевидцами привлекли сотрудников МЧС и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

На месте работала 60-я пожарно-спасательная часть Каслинского пожарно-спасательного гарнизона. Сотрудники МЧС производили деблокацию пострадавших. К ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия привлечено 34 человека, 9 единиц техники, в том числе от МЧС — 10 человек, 3 единицы техники. На месте работают психологи. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-центре ГУ МЧС по Челябинской области.

Стали ли причиной ДТП снегопад и гололед, предстоит выяснить сотрудникам Госавтоинспекции.

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