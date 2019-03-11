/ В Челябинской области обнаружили тела двух мертвых женщин

Их нашли в поселке Полетаево Сосновского района.

Двух мертвых жительниц Челябинской области обнаружили в конце улицы Полетаевской поселка Полетаево-1 Сосновского района. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. об этой сайту «Первый областной» рассказали в Сосновском межрайонном Следственном отделе.

При осмотре места происшествия следов насильственной смерти обнаружено не было. Трупы направлены на медицинское освидетельствование. Личности умерших были установлены, ими явились две жительницы Челябинской области 46 и 54 годов рождения, ранее знакомы между собой. Причины смерти женщин устанавливаются. — сообщили сайту «Первый областной» в Сосновском межрайонном Следственном отделе.

На данный момент ведутся проверочные мероприятия направленные на выяснение обстоятельств.