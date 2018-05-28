/ Очевидцы сняли на видео полыхающие дома на Южном Урале

Пожары уничтожили постройки в частном секторе горнозаводской зоны.
Минувшие выходные стали «жаркими» для жителей горнозаводской зоны Челябинской области. 27 мая было зарегистрировано два крупных пожара. Первый произошел в частном секторе в Златоусте, там выгорел жилой дом. Второй — рядом с озером Тургояк, там полыхала деревянная баня.
27 мая в 18:00 поступило сообщение о загорании бани в поселке Тургояк Миасского городского округа. Пожар оперативно ликвидирован в 18:23. На загорание от МЧС реагировали 14 человек и 3 единицы техники. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МЧС России по Челябинской области.
Оба случая попали на видео, уже сейчас можно посмотреть кадры с места событий. Сейчас сотрудники экстренных служб устанавливают причины обоих инцидентов, работает специальная комиссия.