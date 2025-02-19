Глава южноуральского Миндортранса задержан в Челябинске

Алексей Нечаев подозревается в растрате

Министра дорожного хозяйства и транспорта Алексея Нечаева задержали в Челябинске по подозрению в совершении растраты.

Как сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе УФСБ по региону, по месту жительства и работы министра проведены обысковые мероприятия. В настоящее время сотрудники ведомства продолжают проведение оперативно-следственных мероприятий.

Также сообщается, что Алексея Нечаева доставили в Следственный комитет для дачи показаний.

Напомним, ранее по подозрению в злоупотреблении полномочиями был задержан первый замминистра Станислав Харченко. Один из эпизодов в его деле касается строительства дороги между селами Париж и Джабык после летних пожаров 2021 года.