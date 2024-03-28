ФСБ задержала подозреваемых в краже 200 тонн дизтоплива в Челябинской области

Они использовали врезку на участке магистрального нефтепродуктопровода

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В Челябинской области сотрудники ФСБ задержали шестерых подозреваемых в хищении 200 тонн дизельного топлива на общую сумму 2,5 миллиона рублей. В числе предполагаемых участников преступления оказался бывший глава сельского поселения. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР региона, по факту кражи возбудили уголовное дело.



По версии следствия, шестеро жителей области с 1 декабря 2023 года по 26 марта этого года с помощью врезки на участке магистрального нефтепродуктопровода Уфа — Петропавловск в Сосновском районе тайно похитили дизельное топливо.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Челябинской области задержаны шесть жителей региона, один из которых ранее занимал пост главы сельского поселения», — уточнила пресс-секретарь УФСБ России по Челябинской области Татьяна Соснина.

Задержание прошло при силовой поддержке бойцов ОМОН «Автом» управления Росгвардии области.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело о краже, совершенной организованной группой в особо крупном размере (п. п. «а», «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ).

Сейчас решается вопрос о предъявлении задержанным обвинения, а также избрании им меры пресечения.