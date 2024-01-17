Некачественное топливо стало наиболее частой причиной поломок фур на трассах в Челябинской области

Южноуральский Росавтодор рассказал, какие ошибки водителей приводят к ЧП и заторам на дорогах

Зимой в Челябинской области нередко бывают аномальные морозы. И именно в такие дни на трассах чаще всего застревают водители фур, двигатель которых отказывается работать, и водители встают в многокилометровую пробку. Начальник управления федеральных автомобильных дорог «Южный Урал» Антон Бутов рассказал, что наиболее распространенной причиной поломок большегрузов является некачественное топливо, передает пресс-служба управления.

«В условиях низких температур как минимум несколько раз в день приходится констатировать замерзание дизельного топлива у большегрузов и отказ тормозной системы. Особенностью грузового транспорта является его техническое устройство: подобные автомобили всегда дизельные, и на всех большегрузах стоят пневматические тормозные системы. Не работает двигатель — автомобиль встает с заблокированными тормозами. Не стоит экономить на топливе и своевременном техническом обслуживании машины. Некачественная „дешевая“ солярка способна нанести огромный ущерб, вплоть до угрозы жизням участников движения», — рассказал Антон Бутов.

Многокилометровые пробки и ЧП на трассах образуются и из-за нарушения водителями правил дорожного движения. Например, автомобилисты часто занимают левые полосы при свободных правых, что запрещено пунктом 9.4 ПДД, а также в нарушение пункта 10.1 ПДД превышают скорость. Еще одно распространенное нарушение, которое нередко приводит к авариям и заторам, — обгон без оценки состояния дороги и возможности совершить маневр.

В середине декабря 2023 года в Челябинской области стояли аномальные морозы. Местами температура воздуха опускалась до −47 градусов! На помощь застрявшим водителям приходили и дорожники, и неравнодушные южноуральцы.