Дальнобойщик в Сатке 5 месяцев сливал казенное топливо

Ущерб предприятию составил почти полмиллиона рублей

В Сатке водитель больше пяти месяцев заправлялся за счет работодателя. Приговором суда он признан виновным в присвоении, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

В суде установлено, что подсудимый, работая водителем грузового седельного тягача и имея в пользовании топливную карту для заправки автомашины, с июля по ноябрь 2022 года при заправке часть дизельного топлива заливал в служебную автомашину, а другую — сливал в канистры, а затем использовал в личных целях.

Сумма ущерба, причиненного ООО Торговый дом «ПаритетЭкспорт», составила около 450 тыс. рублей. В ходе предварительного расследования подсудимый его полностью возместил.

Приговором Саткинского городского суда мужчина признан виновным по части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение, совершенное в крупном размере). Ему назначен штраф в размере 100 тыс. рублей в доход государства.