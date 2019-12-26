«Форд» насмерть сбил пешехода под Копейском

Женщина переходила трассу по нерегулируемому переходу.

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Вечером 25 декабря в Копейске на трассе Челябинск-Троицк произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля «Форд Фокус» сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Происшествие случилось на 28 километре автодороги Челябинск-Троицк в 17:25.

«37-летний водитель, управляя автомобилем «Форд Фокус», совершил наезд на пешехода — женщину 1969 года рождения. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась на месте происшествия», — сообщили в Управлении ГИБДД Челябинской области.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.