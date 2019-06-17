/ Доллар по-прежнему остается самой востребованной валютой для открытия вкладов

Средняя ставка по депозитам составляет 2,08%.

Из всех иностранных валют выгоднее всего вкладывать деньги именно в долларах США. Средние ставки по депозитам в этой валюте примерно в пять раз выше, чем условия по вкладам в евро, и составляют 2,08%, сообщают «Известия». Более того, по утверждениям банковских аналитиков, они до сих пор востребованы среди населения и занимают около 20% всех привлеченных средств.

Дедолларизация российской экономики началась в сентябре прошлого года, но ставки в американской валюте по-прежнему не снижаются. По сообщениям экспертов дедолларизация — длительный процесс, построенный не на отказе от валютных вкладов, а на повышении эффективности экономики и укреплении рубля.

Сегодня средняя процентная ставка по долларовым сбережениям на срок от полугода до года составляет 2,08%. Для вкладов в евро она почти в пять раз ниже — 0,42%, следует из статистики на сайте ЦБ. На запрос «Известий», почему складывается такая ситуация, в Банке России ответа не предоставили. При установлении процентов по вкладам в валюте кредитные организации в первую очередь ориентируются на ставки национальных регуляторов — ФРС США и ЕЦБ, пояснили «Известиям» в банках из топ-30. Так, ставка американского регулятора сейчас составляет 2,5%, а ЕЦБ — 0%. — сообщают «Известия».

Отметим, что аналогом долларовых депозитов могут стать вклады в других валютах, например, в евро, в швейцарских франках, в британских фунтах и даже в китайских юанях. Однако эти валюты не настолько ликвидны по сравнению с долларом — их можно обменять не во всех отделениях, что и делает их менее привлекательными для вложений.