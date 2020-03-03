Двое мужчин в Магнитогорске купили телефон на закладки

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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В Магнитогорске 42-летний местный житель продавал свой телефон за 10 тысяч рублей. И этим заинтересовались двое мужчин 1979 и 1994 годов рождения. И обмен денег на телефон уже был произведён, как продавец внезапно обнаружил, что с ним расплатились билетами банка приколов.

Он тут же пошёл в отдел полиции «Орджоникидзевский», где написал заявление на мошенников. В ходе ряда проведённых мероприятий, сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых. Оказалось, что они не имеют постоянного места работы, но ранее к уголовной ответственности не привлекались.

«Отделом по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой отделом полиции „Орджоникидзевский“ СУ УМВД России по городу Магнитогорску Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации „Мошенничество“», — сообщили в УМВД России по городу Магнитогорску.

Отметим, что санкции по данной статье подразумевают наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. На данный момент горе-преступникам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. А телефон будет возвращён законному владельцу.