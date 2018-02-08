/ Студент предстанет перед судом за экстремистские песни в соцсетях

Молодому человеку грозит до 5 лет лишения свободы.

В Златоусте завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, разжигавшего межнациональную рознь в социальных сетях. По данным следствия, молодой златоустовец разместил песню, содержащую призывы к возбуждению религиозной розни в отношении неверных. Инцидент датируется мартом 2016 года.



Прокуратура Златоуста утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 282 УК РФ «Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам национальности, отношения к религии, совершенные публично с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-центре прокуратуры региона.



Отметим, что сейчас уголовное дело направлено в Златоустовский городской суд для рассмотрения по существу. Максимальные санкции данной части статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

