/ Южноуральца обнаружили на могиле жены с простреленной головой

Оружие находилось недалеко от погибшего.

В южноуральском Еманжелинске проводится проверка по факту смерти местного жителя. 62-летнего мужчину обнаружили на кладбище другие посетители погоста еще 22 июля. Погибший лежал на могиле своей жены и уже не подавал признаков жизни. Рядом с мужчиной находился обрез.

Тело направили на экспертизу. Предварительное заключение о причине смерти выдано — огнестрельное ранение в голову. Однако в данный момент проводится доследственная проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. — сообщили сайту «Первый областной» в СО СКР по городу Еманжелинску.

Сейчас следователи работают над одной версией произошедшего — мужчина сам нажал на спусковой крючок.

Известно, что погибший был благополучным гражданином. После смерти жены у него остались совершеннолетние дети.