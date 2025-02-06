Экс-полицейский сделал фиктивную регистрацию для 62 человек в Сосновском районе

Теперь бывший инспектор сам «получил прописку» в колонии

Суд отправил в колонию экс-инспектора Сосновского ОМВД, который за взятки оформлял фиктивную регистрацию иностранных граждан, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на следственное управление СКР по Челябинской области.



Напомним, речь идет о бывшем сотруднике миграционного отдела ОМВД по Сосновскому району Артеме Мызгине, который вместе с непосредственной начальницей Галиной Земсковой активно и небесплатно помогал нелегалам из Средней Азии.

Преступления были выявлены сотрудниками областного УФСБ совместно с оперативниками полицейского главка.

«По данным следствия, преступления совершались с 1 января 2023 года по 10 апреля 2024-го. Используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности, сотрудник получил от местного жителя взятку в виде денежных средств за обеспечение ускоренного и беспрепятственного приема документов 62 иностранных граждан для их незаконной постановки на миграционный учет, непроведение обязательных проверочных мероприятий по местам пребывания, где фактически иностранные граждане не проживали», — говорится в сообщении.

Суд признал экс-полицейского виновным в получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями и фиктивной постановке на учет иностранного гражданина. Местного жителя, который приходил к инспектору с «просьбами» и «благодарностью», — в даче взятки и фиктивной регистрации иностранца.



Бывший силовик получил 2 года 6 месяцев, второй подсудимый — 2 года 3 месяца колонии общего режима.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало о задержании за взяточничество начальников отделов по вопросам миграции в Тракторозаводском районе Челябинска и в Копейске.