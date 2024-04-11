Двое полицейских в Сосновском районе за деньги помогали мигрантам с документами на пребывание в РФ

Уличенных в противоправной деятельности сотрудников отстранили от службы

Начальница и инспектор подразделения по вопросам миграции ОМВД России по Сосновскому району попались на взятках. Сообщается, что они брали деньги с иностранцев за содействие в оформлении документов на пребывание в стране, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

По данным ИА «Первое областное», предварительно установлено, что руководитель подразделения Галина Земскова и инспектор Артем Мызгин получили незаконное денежное вознаграждение за оказание содействия иностранным гражданам в решении вопросов, связанных с оформлением документов, дающих право на пребывание на территории Российской Федерации.

Факты противоправной деятельности выявлены сотрудниками регионального УФСБ России совместно с оперативниками собственной безопасности полицейского главка.

Материалы переданы в следственные органы, по ним возбуждены уголовные дела.

«По данным следствия, в период с 9 марта по 18 декабря 2023 года инспектор отдела систематически получал от уроженца Республики Узбекистан взятки в виде денег в размере не менее 54 тысяч рублей за незаконную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в РФ. Начальница отдела с 1 января 2022-го по 10 апреля текущего получила от уроженца Республики Таджикистан не менее 40 тысяч рублей за обеспечение беспрепятственного приема документов иностранных граждан, непроведение обязательных проверочных мероприятий по местам постановки иностранных граждан на учет по месту пребывания и в последующем обеспечение прохождения данными иностранными гражданами ускоренной процедуры получения гражданства РФ. В отношении полицейских возбуждены дела по части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки), в отношении двоих уроженцев стран ближнего зарубежья — по части 3 статьи 291 УК РФ (дача взятки)»,

— рассказали в СУ СКР по Челябинской области.

Сотрудники отстранены от исполнения служебных обязанностей. При подтверждении вины они будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.