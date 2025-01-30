В Челябинске задержали начальника отдела по вопросам миграции в Тракторозаводском районе

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области при участии ОРЧ СБ регионального ГУ МВД России

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В Челябинске возбудили уголовное дело в отношении начальника отдела по вопросам миграции территориального отдела полиции «Тракторозаводский». Его обвиняют в превышении полномочий и получении взятки в крупном размере (статьи 286 УК РФ, 290 УК РФ). Об этом сегодня, 30 января, сообщили в СУ СКР по региону.

По версии следствия, подозреваемый в течение двух лет получил через посредника не мене 500 тысяч рублей за сокрытие сведений о гражданах РФ, не состоящих на воинском учете.

«При подтверждении вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководители привлечены к дисциплинарной ответственности», — прокомментировали в ГУ МВД по Челябинской области.

Ранее по делу о получении взятки задержали начальника отдела по вопросам миграции в Копейске.