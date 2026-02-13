Экс-мэра Копейска Андрея Фалейчика обвиняют в получении взятки в 1,88 млн рублей

Его планируют заключить под стражу

Представитель СК России Светлана Петренко дала официальный комментарий по поводу задержания заместителя губернатора Челябинской области и экс-мэра Копейска Андрея Фалейчика. Она заявила, что его обвиняют в получении взятки в размере 1,88 миллиона рублей в период с 2021 по 2023 годы.

«В должности главы городского округа Копейска Фалейчик получил взятку от директора одной из коммерческих организаций за заключение договора долгосрочной аренды имущественного комплекса детского оздоровительного лагеря „Юность“», — добавила Светлана Петренко.

Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении Андрея Фалейчика меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, силовики задержали замгубернатора 12 февраля. Сейчас направления, которые курировал Андрей Фалейчик, оперативно перераспределили между вице-губернаторами.